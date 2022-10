El tenista chileno Cristian Garin (89º del ranking mundial) se instaló este lunes en los octavos de final del torneo ATP 250 de Estocolmo, en Suecia, tras vencer en sets corridos al australiano Jason Kubler (102°).

La segunda raqueta nacional no enfrentó mayores complicaciones para superar el debut. El marcador beneficio a ‘Gago’ sobre el oceánico, proveniente de la qualy, con parciales de 6-2 y 6-4.

Garin dominó de principio a fin al mostrar un solido servicio y claridad en el juego de fondo, con tiros profundos y esquinados que inquietaron en demasía a Kubler.

De esta manera, el ariqueño de 26 años logró su primer triunfo tras su paso por el US Open, a fines de agosto. Consignar que venía de caer de entrada en los torneos de Astana y Florencia.

Por el boleto a los cuartos de final, Cristian Garin se verá las caras con el vencedor del match entre el danés Holger Rune (27°) y el brasileño Thiago Monteiro (61°).

Sealed in STYLE! 🤩@Garin_Cris moves on in Stockholm with a 6-2 6-4 win over Kubler@sthlm_open #StockholmOpen pic.twitter.com/Rj2uVVtLNc

— Tennis TV (@TennisTV) October 17, 2022