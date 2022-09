El chileno Nicolás Jarry (111º) cayó este jueves ante el noruego Casper Rudd, 2º del mundo, en duelo correspondiente a los octavos de final del ATP de Seúl en Corea del Sur.

Pese a que el nacional se mostró firme ante el europeo, luciendo por pasajes su gran servicio, la victoria acabó a favor del primer sembrado por parciales de 6-2, 3-6 y 6-3 luego de una hora y 40 minutos de juego.

El arranque del encuentro no pudo ser peor para el nieto de Jaime Fillol. Un quiebre en el primer juego, sumado a otro en el tercer game, le permitieron a Ruud ponerse 4-0 arriba y, manteniendo su servicio, llevarse la primera manga con un claro 6-2.

Ya en el segundo set, Jarry logró afirmar su saque y evitar un rompimiento en el tercer juego. Trascartón, en el cuarto, logró quedarse el servicio del noruego.

A punta de aces, el chileno no titubeó en ningún momento y acabó llevándose el parcial por 6-3.

Todo iba muy parejo en el set definitivo, pero Ruud sacó a relucir su ranking en el momento exacto y quebró en el sexto game.

Nicolás Jarry dio pelea en los restantes servicios del europeo, pero pese a revertir un 30-0 y luego un 40-0 en contra, no pudo quebrar y el 2º del mundo se impuso 6-3.

Con la victoria, Ruud sacó pasajes a cuartos de final y se medirá al japonés Yoshihito Nishioka (56º) por un cupo en semifinales.

Quarter-final bound ✅

Top seed 🇳🇴 @CasperRuud98 reaches the last eight at the #KoreaOpen, outlasting Nicolas Jarry 6-2, 3-6, 6-3! pic.twitter.com/2PWkUN7YDy

— ATP Tour (@atptour) September 29, 2022