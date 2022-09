Pepe Vendrell, hasta hace poco coach del chileno Cristian Garin, repasó al nacional por el abrupto fin de su vínculo y lamentó no haberlo ayudado más.

Pepe Vendrell, hasta hace unas semanas coach del chileno Cristian Garin (82º del ATP), se refirió al abrupto final de su vínculo asegurando que no se esperaba la decisión del nacional.

A comienzos de septiembre, vale recordar, el ‘Tanque’ anunció a través de sus redes sociales que la relación con el español llegaba a su fin luego de poco más de cinco meses trabajando juntos.

“Pepe fue una tremenda ayuda durante este año, en un momento muy complicado, y estaré siempre agradecido de ello. Es un muy buen profesional y mejor persona aún”, agradeció entonces el 82º del mundo.

Ahora, en conversación con ESPN, el europeo se refirió a la situación asegurando que Garin “es una persona de impulsos y optó por cerrar la etapa”.

“Yo no soy tonto, obviamente vas viendo situaciones y comportamientos del jugador que te muestran que algo no está por donde te gustaría que estuviese. Pero de ahí a pensar que íbamos a poner punto final, la verdad es que sí me sorprendió”, agregó Pepe Vendrell.

Luego, el español destacó que “creo que se habían hecho cosas muy buenas y yo pensaba que Cristian las iba a poner en la balanza y, al final, hubiéramos podido terminar al menos la temporada. Creo que nos quedamos un poquito a medio camino”.

Consultado por sus sensaciones tras el quiebre en la relación, Vendrell recalcó que “es una pena, porque tenía ilusión de ayudar a Cristian y llevarle al menos a un lugar más estable del que ha vivido en los últimos años”.

“La relación se desgasta porque obviamente hay puntos de opinión o criterios que son diferentes”, concluyó el ahora ex coach de Cristian Garin.