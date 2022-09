El noruego Casper Ruud, finalista del US Open 2022 -donde está en juego el número 1 del mundo-, contó una anécdota de sus entrenamientos donde su padre aspiraba a que le pegara como el legendario Fernando González

El español Carlos Alcaraz y el noruego Casper Ruud no solo se jugarán este domingo en el US Open el primer título de sus carreras en un ‘Grand Slam’, sino también competirán para convertirse en el nuevo número uno del ránking mundial ATP.

En la antesala a tan importante match en Flushing Meadows, Nueva York, Ruud sorprendió al declarar su admiración por un legendario tenista chileno: Fernando González.

En diálogo con el programa ‘El Set’ en Star+, el oriundo de Oslo habló de su derecha y entregó una especial mención para el ‘Bombardero de La Reina’, que jugó en el circuito profesional desde el 2000 al 2012 y llegó a ser número 5 del ranking mundial.

A la hora de comparar su derecha con la del argentino Juan Martín del Potro, que estaba en el panel, la raqueta de 23 años declaró que “son derechas similares, pero yo tengo más top spin que Juan Martín (…) Mi padre siempre me decía cuando chico, que tenía que mirar a otro sudamericano, no de Argentina. Fernando González, una de las mejores derechas de la historia. Cuando le pegaba de derecha mi papá me decía: ‘Vamos, González junior’“.

De esta manera, Rudd reveló el nombre del jugador que tenía como referencia para practicar los tiros de derecha: el triple medallista olímpico y ganador de 11 títulos en torneos de la ATP.

Por último, consultado por su llegada a una nueva final de Grand Slam, el noruego indicó que “después de Roland Garros me sentía enormemente feliz (de jugar una final de un ‘Grande’), pero tenía la humildad suficiente como para pensar que podría ser la única final de Grand Slam de mi carrera. Pero aquí estoy un par de meses después“.