Tras un nuevo maratón de cinco sets y más de cuatro horas, el español Carlos Alcaraz ganó este viernes un partidazo al estadounidense Frances Tiafoe y se ilusiona con adjudicarse el US Open.

El hispano se impuso por 6-7(6), 6-3, 6-1, 6-7(5) y 6-3 para clasificarse a la final contra el noruego Casper Ruud, en un duelo que pondrá en juego la gloria neoyorquina y la primera posición en el ránking mundial.

A sus 19 años y con ya dos títulos Masters 1.000 en sus vitrinas, Alcaraz está a un partido de levantar a cielo el primer ‘Grand Slam’ de su carrera, tras tumbar a un Tiafoe que llegaba a las semifinales tras eliminar al español Rafa Nadal y al ruso Andrey Rublev.

El murciano puede convertirse en el más joven campeón del Abierto de Estados Unidos desde que lo consiguiera el estadounidense Pete Sampras en 1990, con 19 años y un mes.

El que gane este domingo la gran final destronará al ruso Daniil Medvedev y será el nuevo número uno del mundo, con Alcaraz que avanzaría tres posiciones y Ruud que escalaría hasta seis, un récord.

✅ Su victoria No. 50 del año ✅ Jugará su 1ª final de Grand Slam ✅ A un triunfo de ser No. 1 del 🌎

What's at stake in the #USOpen final?

A first Grand Slam title and the No. 1 ranking in the world. Otherwise, not much. pic.twitter.com/p019nfg2cU

— US Open Tennis (@usopen) September 10, 2022