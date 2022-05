La tenista rumana Irina Begu, número 63 del ranking WTA, vio opacado su triunfo en segunda ronda de Roland Garros por una cuestionable reacción.

Durante su duelo ante la rusa Yekaterina Aleksándrova, que acabó 6-7 (3), 6-3 y 6-4 a su favor, la vencedora tuvo un arranque de furia que le salió barato.

Descontenta con su rendimiento en el tercer asalto (0-2 parcial), Begu arrojó su raqueta a la arcilla, rebotando hacia la tribuna más cercana.

Ahí, el objeto por poco golpeó a un niño que disfrutaba del partido junto a su familia. El susto fue grande para el menor, quien comenzó a llorar tras casi ser herido por el arrebato de la tenista rumana.

Irina Begu solo recibió una advertencia, por lo que pudo seguir jugando y remontó ante su rival para avanzar a tercera ronda.

Vale señalar que, tras su victoria, la rumana se acercó al citado menor y se fotografió con él por el mal momento que le hizo pasar.

Horrible scenes as Begu's racquet went flying into the crowd. I don't know how she was allowed to continue? @rolandgarros #Begu pic.twitter.com/ipjqBlYPL2

— Ella Ling (@EllaLing23) May 26, 2022