Con tres títulos ATP en su espalda, con 33 años desde su nacimiento en Kiev, Ucrania, y con un historial deportivo que lo llevó a ser el 13º del ranking mundial, Alexandr Dolgopolov tomó la drástica decisión de unirse a las filas de Ucrania para defender el territorio del avance ruso.

Con 12 años de carrera como tenista profesional desde su debut en 2006 y con su retiro en 2018, uno de los logros del ucraniano fue el torneo ATP de Buenos Aires donde consiguió vencer al japonés Nishikori, en ese momento número cinco del ranking mundial, en 2017 por 7-6 (4) y 6-4 en polvo de ladrillo.

Hoy, alejado de la escena del deporte, el inicio de la guerra lo encontró lejos de su hogar, en Turquía, lo que lo obligó a cuestionar su posición ante un inminente conflicto bélico a mediados de febrero y que relató a través de una publicación en su perfil de Instagram.

El relato de guerra de Dolgopolov

“La guerra me atrapó en Turquía. Llegué allí el día antes de que todo comenzara y me llevé a mi hermana ya mi madre. ¿Por qué? Porque después de mucha información de las mejores agencias de inteligencia del mundo y mucha incredulidad en casa, entendí que las posibilidades de una guerra, con ataques en Kiev y en todo el país, eran muy altas. Entonces me pregunté qué ocurriría en los primeros días/semanas”, inició a través de su perfil de las redes sociales.

“No soy Rambo en una semana, pero estoy bastante cómodo con las armas y puedo disparar de tres a cinco veces en la cabeza, a una distancia de 25 metros, esto con tranquilidad y en el ambiente de entrenamiento”, aseguró.

Used to be rackets and strings, now this🙄🙏🏻🇺🇦 pic.twitter.com/hdYjMDlMuo — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) March 16, 2022

“¡Este es mi hogar y lo defenderé! Con todos los que se quedaron. Muchas gracias y todo el respeto a las personas famosas que están en el terreno. Todo el respeto y estoy orgulloso de cómo este país está unido, incluso bajo presión de un dictador loco”, agregó.

“¡La verdad está detrás de nuestra tierra! Estaré en Kiev hasta nuestra victoria y después. Gloria a Ucrania”, finalizó y publicó frases como “antes solían ser raquetas y cuerdas y ahora esto” con una fotografía de un chaleco y armas.