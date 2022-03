La japonesa Naomi Osaka, ganadora de cuatro títulos Grand Slam, se despidió el sábado entre lágrimas en la segunda ronda del torneo de Indian Wells, tras perder 6-0 y 6-4 ante la rusa Veronika Kudermetova en un partido en el que estuvo condicionada por un insulto recibido durante el primer juego por parte de un aficionado.

Nada más empezar el partido, Osaka, que bajó a la posición número 78 del ránking mundial, oyó un insulto desde la grada y pidió a la jueza intervenir para que la persona fuera alejada de la pista.

Un claro “!Naomi, apestás!” vociferado por un espectador descolocó a la tenista de 24 años.

Sin embargo, pese a que muchos aficionados apoyaran la petición de Osaka, la jueza no pudo satisfacer a la japonesa porque no fue posible localizar al responsable.

Osaka estuvo al borde de las lágrimas durante las pausas entre los juegos y perdió el primer parcial por 6-0 sin apenas competir.

Intentó reaccionar en el segundo set, pero tuvo que rendirse (6-4) frente a Kudermetova, quien jugó un tenis de alto nivel y tuvo el mérito de no dejarse condicionar por lo que ocurrió.

Al acabar el partido, en la entrevista en la pista, Osaka rompió a llorar, muy dolida por lo sucedido.

Con la voz rota por las lágrimas, dio las gracias a los muchos aficionados que le manifestaron su apoyo durante el partido y reconoció que el insulto que oyó la desestabilizó.

“I just wanted to say ‘Thank You.”

“I’ve gotten heckled before but heckled here, I watched a video of Venus and Serena getting heckled here. If you haven’t watched it, you should watch it.”

A tearful Naomi Osaka after a fool fan heckled her vs Veronika Kudermetova #BNPPO22 pic.twitter.com/NkM7MoRwD4

