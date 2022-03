La joven tenista ucraniana de 19 años, Marta Kostyuk, abordó la invasión rusa a su país, respondiendo a las medidas que ha tomado el mundo del tenis respeto a la crisis que hoy viven dichas naciones.

Marta está disputando el Indian Wells y tras vencer, por 6-7 (5), 7-6 (6) y 7-5 a la belga Maryna Zanevska, explicó cómo ha vivido el conflicto bélico.

“Honestamente, en el estado mental en el que me encuentro, fue muy duro salir a la cancha”, dijo.

“No sabía qué esperar de mí misma, no sabía qué esperar de mi cuerpo. Cuando me levanté esta mañana pensé: ‘No voy a hacerlo, no puedo ganar”, confesó la número 54 del ranking.

Respecto al estado de su familia, la tenista explicó que “en los primeros días de la guerra, todos mis seres queridos estaban en la misma casa. Si hubiera ocurrido algo, habría perdido a toda mi familia de una sola vez, no quiero ni pensarlo. He pasado días en los que me despertaba y solo pensaba en si seguirían viviendo las personas a las que quiero. Con el pasar del tiempo te vas acostumbrando a este estado de tensión, pero es inexplicable lo que sentimos todas las ucranianas del circuito. Te puedes volver loca si no intentas desconectar un poco”.

“Me sentí culpable por estar viajando por el mundo y jugando a tenis, pero me he dado cuenta de que eso no es sano y que cada cual tiene su rol. Esta es mi profesión y debo ayudar a mi país a través del tenis. Me encantaría irme como voluntaria a ayudar y luchar, pero creo que soy mucho más útil visibilizando nuestra causa y recaudando dinero (…) Cada mañana llamo a mi familia para saber si siguen vivos y leo todas las noticias”, añadió.

Por otro lado, la joven tenista criticó las medidas que ha tomado el mundo del tenis sobre la invasión, rusa, las cuáles a su juicio han sido diferentes a las de otros deportes.

Pese a las medidas restrictivas hacia Rusia y Bielorrusia, los tenistas de ambos países pueden competir tanto en el circuito ATP y WTA.

“No estoy de acuerdo con las medidas que se han tomado”, sentenció.

“Miren los otros deportes, miren los grandes deportes, lo que han hecho, eso es”, lanzó, refiriéndose a deportes como el fútbol.

En la misma línea, la tenista lanzó duros dardos a los tenistas rusos que se han pronunciado al conflicto bélico, como Daniil Medvedev, quien ha hecho un llamamiento a la paz, sin condenar directamente la invasión.

“No se puede ser neutral en esto”, dijo. “Estas declaraciones de ‘No a la guerra’ me duelen porque no tienen sustancia”, cerró.

“Ver a los jugadores (rusos) en el lugar me duele mucho. Y verlos con el único problema de no poder transferir el dinero y demás. De eso es de lo que hablan, es inaceptable para mí”, lamentó.