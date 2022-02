El tenista chileno Cristian Garin se mostró desmotivado luego de la derrota de este jueves ante Alejandro Tabilo en el ATP de Santiago por los cuartos de final del campeonato.

En dos sets Garin se despidió tempranamente del torneo y se suma a los malos resultados que viene acarreando de la temporada pasada. Tras el encuentro volvió a referirse a los problemas físicos que tiene y cómo eso golpea en lo emocional.

En conferencia de prensa, la primera raqueta nacional reconoció que “Se me ha hecho horrible jugar tenis, he puesto muchas ganas y no se da. Mañana (viernes) tomaré una decisión en cuanto a mi futuro, ver lo que haré, no vale la pena seguir jugando así…”.

Respecto a su estado físico, recalcó que “Lo único que quiero es jugar sin preocupación del hombro, paso por muchos altibajos, siempre estoy esperando que llegue algún dolor, más que dolor termina siendo molestia. Pasé por muchas cosas, en esta pretemporada no hice una parte buena física. Después de Australia me rompí la uña y tuve una cirugía en Miami. No me he podido recuperar bien, han sido meses difíciles. Doy mi cien por ciento, me esfuerzo, aunque la gente cree que no, amo el tenis y me encanta”.

“Es duro emocionalmente en todo sentido, he puesto muchas ganas. Me encanta jugar en casa y me da pena no estar al cien por ciento. Jugar de esta manera me preocupa bastante”, lamentó.

El tenista adelantó que este viernes tomará una decisión sobre su futuro inmediato, ya que este 4 y 5 de marzo en Viña del Mar el equipo chileno de Copa Davis debe enfrentar a su similar de Eslovenia por la primera ronda de Playoffs del Grupo Mundial I.