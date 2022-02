Novak Djokovic rompió el silencio tras la polémica que vivió en el Abierto de Australia y declaró que estaría dispuesto a sacrificar grandes torneos antes que ser obligado a vacunarse contra el coronavirus.

En una entrevista con la cadena británica BBC, el jugador afirmó que respalda el derecho de una persona a elegir y que ha sido siempre defensor del bienestar y de la nutrición.

Además, el tenista sorprendió a muchos al señalar que no se considera un antivacunas, pues a lo largo de su vida ha recibido vacunas.

Sin embargo, no se inoculará “si le obligan”, lo que generó múltiples reacciones en redes sociales.

De hecho, la aerolínea Ryanair decidió burlarse del serbio con una particular publicación.

“No somos una aerolínea, pero sí volamos en aviones”, escribieron desde la cuenta matriz de la compañía irlandesa.

We're not an airline but we do fly planes #Djokovic pic.twitter.com/wivO3L2dTp

— Ryanair (@Ryanair) February 15, 2022