Este martes tras 965 días de inactividad, en el Buenos Aires Lawn Tennis, sede del Argentina Open, Juan Martín del Potro salió de nuevo a una cancha para disputar un partido oficial del circuito.

El duelo fue ante Federico Delbonis, su amigo, con quien se dio el gusto de conquistar el histórico título de la Copa Davis en 2016. Delpo pudo hacer poco ante Delbonis, que lo superó sin mucha resistencia por 6-1 y 6-3.

An unforgettable night in Buenos Aires comes to a close 🌙

La ‘Torre’ jugó el último game oficial de su vida entre lágrimas y se quebró de la emoción al final del partido cuando tomó el micrófono para decir unas palabras. “No era lo que yo quería pero la salud me lleva a tomar una decisión poco convencido”, explicó Del Potro que luego agregó: “Hice demasiado esfuerzo en dos años y medio para remontarla y hacer otro milagro”.

A corazón abierto, la Torre de Tandil remarcó que “no tengo la fuerza que muchos creen. Lo di todo y este día no quería que llegue nunca. Creo que cumplí todos los sueños en el tenis y lo más difícil de lograr, que es el cariño de la gente”

Al ser consultado sobre su próxima participación en Río, Delpo dejó en duda su presencia: “Ahora estoy tranquilo porque mi último partido posiblemente fue en la cancha y no en una conferencia de prensa. Lo voy a recordar siempre. Sí, tenía previsto ir a Río. Pero… creo que ya di todo hasta el último punto. Hoy deseo poder dormir sin dolor en la pierna después de dos años”.

Juan Martín del Potro's last time on a tennis court. He leaves his headband in the net…😓 pic.twitter.com/yXKyMxzqoB

— Juan Ignacio Astaburuaga (@jiastaburuagac) February 9, 2022