Un punto que pasó a la historia. Alejandro Tabilo alcanzó este sábado su primera final en la categoría ATP.

Esto luego de vencer en Córdoba nada menos que a Diego Schwartzman, gran favorito local y número 15 del Mundo.

Tabilo se lució en suelo cordobés y acabó venciendo a su rival por 6-3 y 7-6.

Tras el partido la propia ATP a través de su canal oficial, Tennis TV, compartió un video de la última jugada para destacar lo hecho por el chileno.

“¡Tabilo Fabuloso!¡El proveniente de la qualy Alejandro Tabilo (Nº 144 del mundo) sorprende a Schwartzman 6-3 7-6 para llegar a su primera final ATP!”, agregó en un mensaje.

Consignar que en las imágenes queda en evidencia la gran emoción del chileno, como también el gesto de deportividad de ‘Peque’ felicitando a quien lo superó de principio a fin esta jornada.

🇨🇱 ¡Tabilo Fabuloso! 🙌

Qualifier Alejandro Tabilo (World No. 144) stuns Schwartzman 6-3 7-6 to reach his first ever ATP final!@CordobaOpen pic.twitter.com/u3ZjShvF4i

— Tennis TV (@TennisTV) February 5, 2022