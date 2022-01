"Primer título en casa, gran amigo", le escribió al nacido en Adelaida. "Me gusta cómo suena eso, Thanaser. Increíble, sigue así", agregó.

El suizo Roger Federer tuvo un noble gesto con el tenista australiano Thanasi Kokkinakis, quien hace poco conquistó el título de su carrera.

Kokkinakis se hizo vencedor del ATP de Adelaida, uno de los torneos que sirve de antesala para el Abierto de Australia.

Tras la consagración, el propio tenista de 25 años compartió en su cuenta de Instagram el mensaje que le dejó Federer.

El campeón del ATP 250 no escondió su admiración y le dejó el siguiente mensaje: “Tú eres el hombre”. Además, cuando compartió la captura de la conversación con sus fanáticos, escribió sobre su ídolo: “Él aún es el GOAT (sigla que quiere remite a la frase Greatest of All Times o el mejor de todos los tiempos)”.