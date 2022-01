Hoy se conoció que la tenista checa, Renata Voracova, le exigirá un millonario pago por concepto de indemnización al Tennis Australia.

¿El motivo? La deportista, que fue deportada de Australia por no poseer su esquema de vacunación contra el Covid-19, asegura que aún cuando vivió una situación igual a la del tenista Novak Djokovic, el trato que le dieron a ella fue criminal.

Es por esto que, luego de ser retenida en Melbourne y expulsada de las fronteras, la checa decidió romper el silencio para entregar detalles de los minutos de completa incertidumbre que vivió en tierras australianas.

“Me sentí como una criminal, pero no había ninguna razón por la que me debería sentir así. Rellené todos los documentos y fueron aprobados. Si hubiera habido un 1 % de que algo así pasara o de que algo no estuviera bien, no habría ido a Australia”, indicó la deportista, según consignó el medio Sport.

En su relato, la tenista de 38 años agregó que se sintió vulnerable y sola, ya que fue interrogada por agentes policiales y obligada a desvestirse en más de una ocasión.

“Lo pasé mal. No me sentí segura hasta que estuve de vuelta en casa. Era como estar en una película. Un interrogatorio largo con órdenes como ‘vístete, desvístete’. No quiero ni pensar en ello y mucho menos vivirlo otra vez”, añadió la jugadora.

Por último, Renata Voracova anunció que ya está tomando acciones legales en contra de quienes resulten responsables, además de exigir que la Federación Australiana de Tenis le devuelva todo el dinero que invirtió en el viaje.

“Solo el boleto de avión me costó 2.460 euros y mi entrenador viajó conmigo. También hay hoteles pagados, entrenamientos y las potenciales recompensas económicas”, cerró.