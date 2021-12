Este martes, con la presencia de los históricos Mark Philippoussis y John Fitzgerald, se realizó el sorteo de la ATP Cup 2022. Con la Copa Davis finalizada el circuito ya piensa en la próxima temporada y en ese contexto se llevó a cabo el sorteo del torneo que se disputará entre el 1 y el 9 de enero.

El azar le deparó un difícil desafío al equipo liderado por Cristian Garin, ya que quedó en el grupo A junto a la Serbia de Novak Djokovic; la Noruega de Casper Ruud; y España, donde si bien no aparece Rafael Nadal en la lista del equipo, sigue siendo un durísimo rival.

Los rusos, actuales campeones del certamen y que recientemente se quedaron con la Copa Davis 2021, quedaron en la zona B junto a Italia, Austria y Australia. El grupo C lo lidera Alemania, que tendrá que enfrentar a Canadá, Gran Bretaña y Estados Unidos. En tanto, el grupo D está integrado por Grecia, Polonia, Argentina y Georgia.

El sistema del torneo consta de dos partidos individuales y uno de dobles en cada eliminatoria. Los primeros de cada zona avanzarán a la fase siguiente para conformar las semifinales.

El evento se llevará a cabo en el Ken Rosewall Arena y el Qudos Bank Arena de Sídney.

El equipo de Serbia está compuesto por Novak Djokovic, Dusan Lajovic, Filip Krajinovic, Nikola Cacic y Matej Sabanov. Por su parte, Noruega será representado por Casper Ruud, Viktor Durasovic, Lukas Hellum-Lilleengen, Leyton Rivera y Andreja Petrovic. En tanto, España tendrá a Roberto Bautista Agut, Pablo Carreño Busta, Albert Ramos-Viñolas, Alejandro Davidovich Fokina y Pedro Martínez.

El conjunto nacional buscará mejorar lo hecho en la ATP Cup 2020, cuando se perdieron los 3 cruces, ante Francia, Sudáfrica y Serbia.

