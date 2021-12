Marcelo ‘Chino’ Ríos, extenista nacional y otrora 1° del mundo, utilizó sus redes sociales para dar a conocer públicamente su preferencia presidencial de cara a la segunda vuelta de las elecciones.

A través de Instagram, el zurdo reveló que su candidato es José Antonio Kast, y aprovechó de criticar al contendor del abanderado del Frente Social Cristiano, Gabriel Boric.

“Supe que Boric quería poner un impuesto a los super ricos y, sin saber si me afectaría, me pareció injusto. Yo me saqué la cresta para lograr lo que tengo, pagué todos los impuestos de mis ganancias y tener que pagar más a un gobierno que ni siquiera sé que hará con mi plata me dio mucha rabia”, partió señalando Ríos.

Luego, el ‘Chino’ recalcó que “me quedé preocupado y miré para el otro lado, me encontré con el ‘fascista’ de Kast y, como no sabía lo que era ser fascista, lo guglee y me di cuenta de la tremenda injusticia de que lo llamaran así, ya que fascista es ser colectivista y estatista, todo lo contrario a las convicciones de Kast”,

“Pero además vi a un tipo tranquilo, confiado y con una buena preparación, que siempre ofreció hacer cumplir la ley y garantizar el orden público. Entonces me decidí a votar por José Antonio Kast, ya que creo que es la mejor opción por lejos”, concluyó el extenista.

