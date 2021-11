No es secreto que para sacar adelante una carrera deportiva en nuestro país, los atletas deben dar todo de sí tanto dentro como fuera de sus respectivas disciplinas. Y es que a la falta de cobertura, se suma el poco interés de los auspiciadores, lo cual termina siendo un verdadero dolor de cabeza para los deportistas que aún así le entregan grandes alegrías a Chile.

Para la tenista chilena Daniel Seguel Carvajal, 202 del ranking mundial, el panorama no ha sido distinto. Si bien su participación en el Australia Open 2022 será un envión energético para ella, la falta de apoyo económico y de auspiciadores sigue siendo todo un tema de preocupación.

“Fue bastante salvador clasificar, porque este año me quedé sin auspicios, tanto de Colo Colo como de LP, que eran las marcas que tenía y que me apoyaban. Se ha hecho complicado y por suerte pude clasificar a los Grand Slams, que al final son los que me han dado la base. Cuando vine a Sudamérica sabía que tenía que clasificar sí o sí al Australian Open”, comentó en conversación con El Deportivo.

Al respecto, la reconocida deportista indicó que aunque esto le genera más de un dolor de cabeza, no pierde las esperanzas de encontrar algún sponsor o marca que le permita estar más tranquila y enfocarse en lo que serán los desafíos deportivos del próximo año.

“La falta de auspicio ha complicado. La gira por Sudamérica salió bastante cara para lo esperado. Obviamente todo es una presión más, el hecho de tener de la obligación de clasificar al Australia Open para poder estar más tranquila. Si no hubiese pasado eso, estaría bastante complicada en lo económico”, indicó.

“Espero poder encontrar algo que me dé estabilidad y con eso entrenar y jugar los torneos mucho más tranquila. Ojalá alguno se pueda motivar y darme el apoyo”, añadió Seguel.

Por estos días la ‘Pantera’ está afinando los últimos detalles antes de partir a España, país en que vive desde el año 2017 y donde comenzará a definir sus metas deportivas de la mano de Mauricio Corales, quien es su kinesiólogo, nuevo preparador físico y pilar importante de su renacer deportivo.

“Estaba pasando por un muy mal momento. Decidí hacer cambios importantes sobre todo en el staff. Cambié al preparador físico y dejé de viajar con mi entrenadora de tenis y empecé a viajar con él. Cambiar de aires y escuchar cosas nuevas me ayudó mucho. Sentir el apoyo de todo mi equipo también. Al final, lo mejor que pude haber hecho fue buscar cosas nuevas que al final hicieron que mi cabeza tuviera un poco más de motivación”, señaló.

“Ahora parto la pretemporada. Serán semanas muy duras. Creo que si mantengo las buenas sensaciones con las que terminé, me veo con posibilidades de hacer un buen Australia Open. Quiero avanzar lo más que pueda y ojalá poder estar en el cuadro principal. Mi objetivo es llegar ahí en alguno de los Grand Slam”, complementó.

Por último, la raqueta femenina número de Chile entregó su apreciación respecto de la ilusión que le hace participar en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, los que por cierto van muy bien encaminados en materia estructural, de gestión y organización.

“Me da mucha ilusión jugar en casa y poder conseguir una medalla. Sería hermoso. Es uno de los objetivos y me prepararé para llegar de la mejor forma. Espero que ese año esté en buen momento”, cerró.