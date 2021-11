Este domingo desde el Gobierno Chino se publicó un video donde aparece la tenista Peng Shuai, que estaba desaparecida hace dos semanas luego de denunciar a un exvicepresidente de abuso sexual. Desde la WTA creen que esto no es suficiente.

El video, en el que aparece la deportista, ha sido duramente cuestionado y la WTA, mediante su presidente, se mostraron disconformes con las muestras del Gobierno Chino sobre la salud física y mental de la deportista.

Este video se suma a unas imágenes que fueron difundidas por periodistas afín al Gobierno Chino durante este sábado.

Sin embargo, Steve Simon, presidente de la WTA, aclaró que “Pese a que es positivo verla, no queda claro si ella es libre y puede tomar decisiones por sí misma, sin que la obliguen o haya interferencias externas”.

“Estos vídeos son insuficientes. Como he dejado claro desde el principio, estoy muy preocupado por la salud y la seguridad de Shuai Peng y por qué sus acusaciones de abusos sexuales hayan sido censuradas y escondidas bajo la alfombra”, complementó.

Simon ya había enviado una carta al embajador chino en Estados Unidos, argumentando que “En primer lugar, debemos tener una confirmación independiente y verificable de que Peng Shuai está sana y salva. Para que sus compañeras y los aficionados en todo el mundo sepan que lo está, solicito que se le permita salir del país o hablar a través de una videoconferencia conmigo, sin nadie más presente, a no ser que sea con el permiso de Peng. En segundo lugar, la acusación de abuso sexual es muy seria. Como líder de una organización de mujeres, creo que es vital que esta acusación sea investigada de forma exhaustiva, transparente, justa y sin ningún tipo de censura”.

Añadió que en caso de que no se lleven a cabo estas acciones “no tendremos más remedio que considerar seriamente sobre si volveremos a jugar en China. Si Peng Shuai no está sana y salva, no puede desplazarse con libertad, ni puede hablar libremente sobre lo que ocurrió, tenemos serias dudas de que cualquiera de nuestros jugadoras esté segura en China”.