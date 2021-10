Novak Djokovic, 1º del ranking ATP, puso en duda su participación en el Abierto de Australia luego de que las autoridades del estadio de Victoria, donde se disputa el Grand Slam, anunciaran que no permitirán el ingreso de jugadores no vacunados contra el covid-19.

“Todavía no sé si iré a Melbourne. No revelaré mi estado si he sido vacunado o no, es un asunto privado y una consulta inapropiada”, afirmó el serbio, en entrevista con Blic de su país.

Molesto, Djokovic agregó que “la gente va demasiado lejos en estos días al tomarse la libertad de hacer preguntas y juzgar a una persona. Cualquier cosa que digas ‘sí, no, tal vez, lo estoy pensando’, lo aprovecharán”.

El número uno mundial, ganador 9 veces en Melbourne, incluidas las tres últimas ediciones, ha expresado públicamente su oposición a las vacunas y se ha negado a decir si está vacunado contra el coronavirus en más de una ocasión.

“Al virus no le importa tu ranking”

La reacción de ‘Nole’ llegó luego de que el jefe del gobierno del estado de Victoria, Dan Andrews, dijo que no espera excepciones a las estrictas reglas australianas contra el covid-19 para los jugadores que disputen el Grand Slam de enero.

“No creo que un tenista sin vacuna vaya a obtener visa para entrar a este país”, advirtió Andrews.

“Al virus no le importa cuál es tu ranking en el tenis mundial o cuántos Grand Slam has ganado”, agregó.

“Y si consiguen la visa, probablemente tendrían que hacer un par de semanas de cuarentena, que otros jugadores no tendrían que hacer”, complementó Andrews.

La autoridad indicó además que cualquiera que pretenda asistir al Gran Premio de Fórmula 1 de Australia también deberá estar vacunado.

“El Gran Premio es en abril, no creo que haya multitudes en el Gran Premio de personas que no tengan las dos dosis de vacunas”, acotó.