El tenista chileno Gonzalo Lama habló de su renacer tras sufrir con el mal de Crohn al punto de estar internado con más dudas que certezas. Contó sus reflexiones y lanzó una dura crítica a las redes sociales, fenómeno que ha sufrido en su regreso a las canchas.

Esta semana Lama apareció en el puesto número 314° del ranking ATP, lo que sigue confirmando su gran regreso a a las canchas. Antes estuvo intermitente y en 2019 estuvo internado por el mal de Crohn. El dolor, la impotencia y su estado de salud lo tuvieron al borde del retiro.

Pero el ‘León’ está viviendo su revancha. Con 28 años uno de los jugadores que tenía con más proyección de su generación está teniendo un rápido ascenso y sueña con jugar un Grand Slam: “Aunque sea la qualy”, se ilusiona.

En entrevista con La Tercera, también habla de la salud mental en un deporte en el que el factor sicológico juega un rol vital. En ese sentido, se refiere específicamente a las redes sociales: “Yo creo que es violento al final. Es como que en el colegio te hagan bullying: sales de un partido, pierdes y te descueran. A la persona que más le duele perder eres tú, y después va uno, que nunca estuvo en tu carrera ni en tu desarrollo como persona ni como tenista, y te descuera. Yo también lo he vivido y es súper difícil de lidiar, sobre todo con las redes sociales. Hay muchas personas que te dicen ‘no, no hagas caso’. Y es difícil no hacer caso, te afecta. Yo soy súper sensible a esas cosas. Trato de no meterme a ver lo que opinan de mí y a veces peco y me meto. Pero trato de no meterme ni en lo bueno ni en lo malo, porque una te sube a la luna y la otra te entierra cien metros”.

Sin embargo, Lama respira, pega y sigue. Mira hacia el futuro y poder llegar a estar entre los mejores 100 del planeta. “Tengo que tener ese equilibrio mental para que esa ansiedad no me coma. Sé que soy capaz y he demostrado que puedo hacerlo. Es una cuestión de constancia y de que esté fuerte mentalmente para lograrlo”, afirma.

Producto de todo lo que le ha pasado en los últimos años en los que ha tenido duras batallas mentales, ahora tiene una visión más madura, aunque recalca que no ha “superado todos esos temas”, que debe trabajar constantemente en el tema mental, ya que “son cosas muy humanas”.

“Todos en algún momento lo hemos vivido. Quizás hay algunas personas que lo esconden mejor que otras o que lo logran sobrellevar mejor. Yo soy de las personas que hace un tiempo cree que está perfectamente bien abrirse y no tenerle ninguna vergüenza a lo complejo que es hablar sobre la salud mental. Es una muy buena manera de normalizarlo, también”, asegura desde su experiencia.

“Yo estuve dos años en terapia con mi psiquiatra y un psicólogo. Fue un periodo difícil, lo sigo trabajando día a día. Cada día uno tiene sus propias batallas que esta locura de mundo te plantea”, explica.

Sin embargo, lamenta que la situación de la salud mental en Chile todavía no se normalice. “Veía el debate presidencial y uno de los temas era cómo se podía como país ayudar más a las personas en la salud mental, porque está un poco apartada de los planes de salud básicos. Es algo importantísimo que debería resolverse pronto. Encontré terrible que un candidato presidencial (Kast) le esté pidiendo una ficha clínica a otro candidato (Boric), en modo de matón. Casi que te espero afuera de la escuela para pegarte, o desafiándolo de muy mala manera y, sobre todo, apelando a una ficha clínica”, comenta.

Actualmente el ‘León’ Lama es la quinta raqueta de Chile por detrás de Cristian Garin, Tomás Barrios, Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry. Y quiere seguir escalando.