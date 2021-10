El primer ministro del estado de Victoria, Dan Andrews, donde se encuentra Melbourne y se desarrollará el Abierto de Australia 2022, le dio un ultimátum a Novak Djokovic y a aquellos tenistas que aún no se vacunan contra el coronavirus.

El premier fue claro y anunció que aquellos deportistas que no están vacunados contra el virus no podrán participar del torneo.

No sé tiene certeza si ‘nole’ ha sido inoculado, pero es uno de los que ha puesto en cuestionamiento la obligación de la vacuna.

“Personalmente, me opongo a la vacunación y no me gustaría que alguien me obligara a vacunarme con la finalidad de poder viajar o jugar un torneo”, dijo en abril de 2020.

Además, en el circuito es muy bajo el porcentaje de vacunación tanto en tenistas hombres como mujeres.

“Los títulos de Grand Slam no van a proteger a Novak Djokovic. El único título que le protegería sería que haya recibido las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus”, explicó Andrews en la televisión australiana.

The Premier has served up an ultimatum to tennis superstar Novak Djokovic to get vaccinated or miss out on January’s Australian Open. The stance comes as a vaccine blitz targets Melbourne’s south east. https://t.co/5zYfOfohG3 @paul_dowsley #7NEWS pic.twitter.com/TVABGI1fQz

— 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) October 3, 2021