Este viernes (12:30 horas) arranca la serie de Copa Davis entre el equipo capitaneado por Nicolás Massú y Eslovaquia, válido por el Grupo I Mundial del certamen.

La serie la abrirá Cristian Garin (17°), quien se medirá ante la segunda raqueta eslovaca, Alex Molcan (117°).

Este encuentro es de vital importancia para el equipo chileno, y Garin debe demostrar la diferencia de ranking que existe y su buen tenis para imponerse.

Señalar que el ‘tanque’, que viene de caer en segunda ronda del US Open, evidenció su deseo de poder abrir la serie.

“Tenía ganas de jugar primero, en lo personal me gusta jugar primero. Creo que las condiciones esta semana son distintas, no estamos muy acostumbrados. El último torneo que jugué en indoor fue hace ya un tiempo muy largo y creo que la adaptación ha sido bastante buena. No es fácil jugar acá, así que esta semana de entrenamiento nos vino muy bien”, dijo.

Recordar que Chile está disputando esta serie con el objetivo de clasificar al repechaje para las finales de Copa Davis el próximo año.