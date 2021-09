Nicolás Massú ya trabaja con todo el equipo chileno de Copa Davis, que el próximo viernes 17 y sábado 18 de septiembre se medirá como visita ante Eslovaquia por el Grupo Mundial I.

Cristian Garin (17°), Tomás Barrios (159°), Alejandro Tabilo (183°), Nicolás Jarry (214°) y Matías Soto (907°) trabajan en el NTC Arena de Bratislava bajo las órdenes del doble campeón olímpico.

Pese a que Massú advirtió que durante los entrenamientos de esta semana decidiría al segundo singlista nacional que acompañará a Garin, el gran ascenso en el ranking de Barrios lo perfila como favorito para ser el número 2 de Chile.

Cabe recordar que la escuadra nacional busca avanzar a las Qualifiers 2022, la antesala de las Finales de Copa Davis. En caso de perder ante Eslovaquia, el equipo de Massú deberá disputar el repechaje del Grupo Mundial I.

Por esta misma zona, jugarán este mismo fin de semana: Argentina vs. Bielorrusia, Perú vs Bosnia y Herzegovina y el Líbano vs. Brasil.