El serbio Novak Djokovic tuvo un debut triunfal en el US Open ante un aguerrido Holger Rune, que se quedó sin piernas durante el partido, que terminó siendo victoria para el número 1 del mundo.

Pero ‘Nole’ tuvo un debut extraño en Arthur Ashe. Tanto él como su rival reconocieron tras el partido que no entendían muy bien lo que gritaba el público. Es que el apellido del rival de Djokovic, al gritarlo en conjunto se escuchó a ratos como un abucheo.

“Ruuuuune”, gritaban en las gradas apoyando al joven tenista danés. Pero Djokovic sintió que lo estaban abucheando. “Uno siempre desea tener a la gente detrás suyo, pero no siempre es posible. Es todo lo que pudo decir. Yo me he concretado en lo que debía hacer y en mantener la calma en todo momento. En un momento, sinceramente no sabía lo que gritaban. De hecho, pensé que estaban abucheando. No era el clima ideal, pero sabía cómo manejarlo”, comentó tras el partido.

El mismo Rune tampoco entendía mucho lo que pasaba en Arthur Ashe. “Llegó un punto donde les escuché animarme y al otro, como abucheos y pensé: ‘¿Qué está pasando?’. Entonces, fue cuando escuché ‘Rune’. Ahí me di cuenta que no estaba entendiendo nada hasta ese momento. Ha sido lo mejor que he sentido en mi vida”, reconoció.

Una vez que terminó el partido el serbio no se despidió del público, lo que generó algunas críticas en redes.

Finalmente el partido terminó 6-1, 6-7, 6-2 y 6-1 en favor de Djokovic, que este viernes debe enfrentar a Tallon Griekspoor.

El serbio busca quedar en la historia del tenis en este torneo, ya que de ganar el US Open superará a Nadal y Federer con 21 Grand Slams. Además, se coronaría en los 4 ‘Grandes’ de la temporada.