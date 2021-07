El nacional Cristian Garin se sinceró tras su derrota en octavos de Wimbledon ante el número uno del mundo Novak Djokovic.

El ‘tanque’ reconoció que le costó jugar en el Court Central, y sumado al gran nivel de ‘nole’ el encuentro se le puso cuesta arriba.

“Al comienzo me costó, sin siquiera poder calentar en la cancha. Nunca había entrado al Court Central, y me costó casi un set. Después jugué mejor, tuve alguna chance en el segundo, y después Djokovic es muy competitivo”, dijo.

Garin se mostró sorprendido por el apoyo del público y confesó que es la cancha más especial en la que ha jugado.

“No me esperaba el apoyo del público… Es la cancha más especial en la que he jugado, cuando entré y la vi llena no creía que iba a haber tanta gente después de tanto tiempo”, cerró.