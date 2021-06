Boris Becker, histórico extenista alemán, se lanzó en contra de la japonesa Naomi Osaka luego de que la asiática optara por restarse de Roland Garros y Wimbledon.

La 2º del ranking WTA, vale mencionar, renunció a ambos torneos Grand Slam por un cuadro de depresión que hizo público y por los problemas personales que le implicaba ser parte de mencionados torneos.

La nipona recibió varias muestras de apoyo tras poner sobre la palestra la salud mental de los deportistas, algo que Becker no comparte.

Según replica Infobae, el exjugador cuestionó a Osaka comentando “¿es eso presión, realmente? ¿No es presión cuando no tienes comida que llevar a la mesa? ¿Cuando tienes que alimentar a tu familia y no tienes un trabajo? ¿Cuando sufres una lesión que te cambia la vida? ¿Eso no es más presión?”.

“Tienes 23 años, estás sana y tu familia está bien. ¿Dónde está la puta presión?”, agregó el otrora 1º del mundo.

Vale mencionar que las decisiones de Osaka no han estado ajenas a discusión. En su llegada Roland Garros, comunicó que no hablaría con la prensa debido a la incomodidad que sufría, lo que no fue aceptado por la organización del torneo del cual la jugadora terminó restándose.