El español Rafael Nadal celebró con una victoria en Roland Garros su 35 cumpleaños y señaló que, aunque por ahora no se lo plantea, se ve jugando con 40 si está bien físicamente y se sigue divirtiendo.

“No me hace mucha ilusión cumplir 35, hubiera preferido tener 34”, bromeó el español, que agregó: “si me lo paso bien y el cuerpo me lo permite no tengo fecha para la retirada. Pero también es verdad que cuando tenía 25 jamás me habría imaginado estar aquí con 35”.

“Veo difícil llegar a los 40 aquí, pero aquí estamos y si soy feliz haciendo lo que hago y tengo salud seguiré”, señaló.

Nadal reconoció que se afronta el partido con más confianza contra un rival al que ha ganado 16 veces, pero señaló que saltó a la pista “con el máximo respeto”.

El español señaló que no le gustó mucho la sesión nocturna “y menos sin público”.

“Me gusta más jugar de día, las condiciones me gustan más y hay algo de público. Pero me adapto, me ha tocado de noche, confío que me toque de día otros días y con gente”, aseguró.

“Jugar sin público es feo y más de noche. Pero juegas en una de las pistas más impresionantes del mundo en un torneo muy importante para mi, no tengo ninguna sensación negativa, lo afronto con una actitud perfecta en todo momento”, aseguró.

Sobre su próximo rival, el británico Cameron Norrie afirmó: “Es un gran jugador que está ganando muchos partidos, ha batido a tenistas muy buenos. Tengo que hacer mi mejor juego. Tiene un estilo que no es fácil para el adversario, espero estar al nivel necesario”.