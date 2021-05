El tenista nacional, Cristian Garin, entregó sus impresiones de cara a su participación en Roland Garros, el único Grand Slam que se juega en arcilla, y que comienza este lunes.

Garin se medirá en su estreno ante el argentino Juan Ignacio Lóndero. Un difícil rival, pero el ‘tanque’ tiene altas expectativas en el torneo francés.

“Roland Garros es un torneo en el cual tengo muchas expectativas, pero son torneos muy duros y dependen de muchos factores”, dijo el nacional en conversación con Marca.

“Este año me costó mucho porque tuve una lesión, después tuve Covid y fue difícil el comienzo de año para mí. Creo que llego con un buen nivel encima. Siento que fui de menos a más en esta temporada”, agregó.

Finalmente, Garin se refirió a la presión que ha vivido a lo largo de su carrera, debido a las altas expectativas que ha generado desde joven.

“Siento mucha presión. Desde que tengo 15 años ha habido mucha expectativa en mí, algo que ya me he acostumbrado un poquito, pero no es fácil. Hubo un tiempo que no tuve los resultados que quería y los comentarios fueron muy fuertes en ese momento que era muy joven, que ni siquiera había tenido la oportunidad de jugar los torneos profesionales, pero ahora sé dónde estoy, lo que soy, las cualidades que tengo, sé que puedo llegar más lejos, pero tengo que ir paso a paso”, cerró.