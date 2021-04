Nicolás Jarry, que ayer se coronó campeón del Challenger 80 de Salinas, en Ecuador, se mostró contento con el título, que le significó ascender al puesto 370 del ranking ATP.

Tras la victoria sobre el colombiano Nicolás Mejía (382º), Jarry afirmó que se encuentra con “muchas emociones lindas, estoy muy contento, no solo por ser campeón, he atravesado adversidades y esto me pone muy contento”.

En la misma línea, agregó que “después de tanto tiempo he podido competir, luchar, jugar a gran nivel tras muchos partidos seguidos. Muy lindo por que significa estar avanzando, significa que todo el trabajo que he hecho ha sido el correcto”.

El chileno aseguró que es “lindo tener este trofeo para subir el ánimo después de estos dos años que han sido muy difíciles. Este ha sido un triunfo no solo mío, sino de mucha gente que ha estado apoyándome para no caerme en los momentos que atravesé”.

Sobre su desempeño, el nieto de Jaime Fillol detalló que “esta semana jugué por momentos muy bien y muy sólido. Agresivo y aprovechando mi saque. Sentirme fuerte mentalmente para los momentos difíciles es una buen señal”.

“Me queda otra semana, hay que aprovechar las oportunidades. Ahora a descansar y empezar de nuevo”, sentenció el tenista nacional.

Cabe recordar que Jarry gracias al título volvió a estar dentro de los 400 mejores jugadores del planeta y mañana miércoles debutará en la primera ronda del Challenger de Salinas 2, frente al brasileño Orlando Luz (329°).