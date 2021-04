El tenista italiano Fabio Fognini fue descalificado el miércoles de la segunda ronda del Torneo de Barcelona por supuestamente haber insultado al juez de línea cuando enfrentaba al español Bernabé Zapata Miralles.

Fognini, número 27 de la ATP, había perdido 6-0 el primer set, y el marcador en la segunda manga iba 4-4 cuando fue expulsado tras haber sido prevenido una primera vez.

La descalificación de un jugador durante un partido es un hecho raro en el mundo del tenis, aunque tiene algunos precedentes recientes, como la descalificación de Novak Djokovic en el US Open del año pasado por pegar un pelotazo a una juez de silla o la del australiano Nick Kyrgios en Roma, en 2019, por perder los nervios y lanzar una silla a la pista.

Tras el partido, el italiano se defendió: “He pagado por algo que no hice, estoy sorprendido. Voy a investigar lo que ha pasado porque no lo entiendo, es la primera vez que me pasa en 35 años. Ha sido ridículo”.

Tras el partido, Zapata reconoció que “Yo mismo me estaba sorprendiendo del nivel tan bueno que estaba dando. Yo creo que he estado perfecto”. Sobre el incidente, explicó que no escuchó el diálogo porque estaba al otro lado de la pista, pero que “Cuando ha entrado el referí a la pista sólo le he preguntado al árbitro qué había ocurrido pero tampoco me ha querido decir mucho más, así que yo estaba centrado en mi trabajo. Estaba centrado ya en el siguiente punto y el siguiente juego”.

Así pues, Zapata, número 147 mundial, pasa a los octavos de final del torneo ATP500 de Barcelona. En la tercera ronda, Bernabé Zapata Miralles se enfrentará a Pablo Carreño Busta, número 13 del ránking ATP.