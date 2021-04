El torneo de Río de Janeiro (Brasil), de categoría ATP 500, quedó cancelado definitivamente este jueves en su edición de 2021, tal y como anunciaron desde la organización con motivo de la “continua situación incierta que causa la pandemia de coronavirus”.

Recordar que el campeón defensor de este certamen sobre polvo de ladrillo es el chileno Cristian Garin, quien superó en la final de la edición 2020 al italiano Gianluca Mager con parciales de 7-6 (3) y 7-5.

“Debido a la continua situación incierta causada por la pandemia de coronavirus, el Rio Open no se celebrará en 2021″, dice el twitter oficial del torneo que fue aplazado en su momento, ya que estaba programado para jugarse del 15 al 21 de febrero.

“La octava edición del mayor torneo de tenis en Sudamérica será en febrero de 2022”, añade la información. Brasil es uno de los países más afectados por la pandemia, con más de 12 millones de contagios y más de 300.000 fallecidos.

Pela incerteza em relação ao controle da pandemia do coronavírus, o Rio Open não será realizado em 2021. Com isso, a oitava edição do maior torneio de tênis da América do Sul será em fevereiro de 2022, no Jockey Club Brasileiro.

— Rio Open (@RioOpenOficial) April 1, 2021