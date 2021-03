El extenista, Marcelo Ríos, volvió a la carga y lanzó durísimas acusaciones en contra del periodista Juan Cristóbal Guarello.

Recordemos que todo se inició cuando Francisco Muñoz, alias ‘Pancho Malo’, anunció acciones legales contra el reportero, pues no le gustó que saliera mencionado en su libro “País barrabrava”.

A través de sus redes sociales, el ‘chino’ respaldó a Muñoz y criticó duramente a Guarrello, señalando que el profesional era una ‘mentira’ y que no se comparaba a Eduardo Bonvallet.

El periodista respondió a los dardos y expresó que no entendía que Ríos criticara algo que no había leído.

“No entiendo que critique algo que no leyó. Como siempre no sabe, hablemos sin saber”, dijo.

Estas palabras no le gustaron al exnúmero uno, quien arremetió con fuertes acusaciones publicadas en su cuenta de Instagram.

“Cómo un hueón puede tener tanta cara de odio, y con esa cara le tiraste los cagados a la mujer de Bonvallet, tení cero códigos”, partió diciendo el ‘chino’.

“Para aclararte, no he leído ningún libro tuyo y no lo haré. Ayer, para explicarte ya que nuevamente tú fin en tu vida es hacer mierda a la gente exitosa, porque la envidia no te deja hacer otra cosa, hablé sobre lo mentiroso que eres en pantalla, solo para mantenerte en un programa de mierda, ya que tu cabeza no te da para algo mejor por que es lo mas cómodo”, lanzó.

“Desde que empecé a escuchar de ti y tratar de ser una copia de Bonvallet, lo único es hacer mierda pero la gente no es tonta y saben que no te da para más”, cerró.