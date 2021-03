Remeció al mundo del tenis. El francés Benoit Paire, actual número 31 del ranking ATP, generó gran polémica en las últimas horas por una particular entrevista.

El galo, tras ser eliminado en primera ronda del ATP de Acapulco, manifestó que la derrota no le afecta en lo más mínimo.

“Perdí en la primera ronda, mucho mejor. Podré salir bastante rápido de la burbuja y aprovechar para estar unos días antes en Miami. Espero poder ir a la playa y a la piscina”, expresó.

“El tenis no es mi prioridad por ahora. Lo único en lo que pienso es en salir de la burbuja. Ese es el único objetivo que tengo en cada torneo. No estoy nada feliz en la cancha”, complementó.

Paire, que en su momento fue 18 del listado planetario, remarcó que “espero ir a la playa y a la piscina. Ese es mi objetivo. Llego, tomo el dinero y me voy”.

“Si gano un ATP 250, no embolso más de 30 mil euros. Perdiendo en primera ronda, gano 10 mil. ¿Para qué luchar como un loco para ganar un poco más?” agregó.

Benoit fue más allá y admitió que actualmente no tiene entrenador, y reconoció que ni siquiera entrena como el resto de sus colegas. “No toco mi raqueta en absoluto”, reconoció.

“No sirve de nada pagarle a alguien en la gira en este momento. Estoy solo, no tengo nada, ni entrenador ni preparador físico. No estoy entrenado, no estoy listo para jugar grandes partidos. Si el tenis se ha convertido en esto, así es la vida, pero no es mi vida. No voy a seguir así por mucho tiempo”, puntualizó.

Finalmente, Benoit Paire volvió a lamentar el presente de la actividad, avisando a todos que “mi objetivo será simplemente tener una sonrisa en la cancha y disfrutar golpeando una pelota, ya sea que gane o pierda, no me importa en absoluto”.