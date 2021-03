El alemán Alexander Zverev, que debutó en el ATP de Acapulco con un triunfo sobre Carlos Alcaraz, mostró su molestia con el actual ranking y envió un mensaje que salpicó a su colega Roger Federer.

El actual 7° del ATP cuestionó el escalafón actual que ha contado los mejores resultados de cada jugador de las temporadas 2019 y 2020, empleando un ranking especial debido a la pandemia del COVID-19.

De acuerdo a AS, el alemán señaló que “el ranking no me importa con el sistema actual. Debería ser Top 4 o Top 5 del mundo con el sistema normal, pero el sistema que tenemos ahora es un poco absurdo”.

Luego, Zverev puso como ejemplo a Roger Federer, quien volvió la semana pasada al circuito en el ATP de Doha.

“Soy el mayor fan de Roger Federer, pero él no ha jugado durante un año y tiene un ranking más alto que yo”, recalcó el germano..

“He jugado una final de un Grand Slam y una final de un Masters 1.000. El sistema es un desastre”, sentenció Zverev, 7° del mundo.