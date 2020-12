Este 26 de diciembre es un día especial para el deporte chileno. Marcelo Ríos, el extenista chileno que logró ser número 1 del Mundo en 1998, celebra un nuevo cumpleaños.

El ‘Chino’ llegó a 45 años y recibió miles de saludos y dedicatorias en Redes Sociales.

Sin embargo, hubo un mensaje que destacó sobre los demás. La ATP, a través de su canal oficial de Streaming Tennis TV, envió sus felicitaciones con un particular video.

“10 golpes impresionantes para una ocasión especial”, escribió la señal, añadiendo “Feliz cumpleaños para alguien único @MarceloRios75”.

En las imágenes se pueden ver jugadas mágicas de Ríos en sus mejores días en el circuito ATP, donde logró convertirse en el primer sudamericano en alcanzar la cima.

Recordemos que Marcelo Ríos además fue protagonista en el Mundial de tenis de Düsseldorf, logrado por La Roja en 2003.

10 stunning shots for a special occasion ✨

Happy birthday to the one and only @MarceloRios75 🇨🇱 pic.twitter.com/RQIzQWY8eP

— Tennis TV (@TennisTV) December 26, 2020