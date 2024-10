Las y Los Cóndores chilenos ya tienen definidos sus rivales y horarios para el torneo Sudamericano de Seven a Side que se llevará a cabo los días 26 y 27 de octubre en Lima. En el torneo femenino, Las Cóndores se enfrentarán a Brasil, Perú y Uruguay en el grupo B. Además, se anunció la incorporación de Natalia Arriagada al equipo chileno. Por otro lado, en el torneo masculino, Los Cóndores competirán contra Paraguay, Perú y Guatemala en el grupo A, mientras que Brasil, Colombia, Costa Rica y Venezuela conforman el grupo B. Ambos equipos buscarán la victoria para asegurar su clasificación al Challenger Series y a los Juegos Panamericanos Junior 2024.

Este fin de semana 26 y 27 de octubre, Lima será el escenario de una nueva versión del torneo Sudamericano de Rugby Seven a Side, donde Las y Los Cóndores chilenos ya conocen a sus rivales y horarios de competencia.

En el torneo femenino, Las Cóndores se enfrentarán en el grupo B contra Brasil, Perú y Uruguay, mientras que el grupo A está conformado por Argentina, Colombia, Paraguay y Venezuela.

Cabe destacar que este certamen entrega un cupo masculino y dos femeninos para los próximos Juegos Panamericanos Junior Paraguay 2025. No obstante, Argentina, Uruguay (masculino), Brasil (femenino) y Paraguay (ambos equipos) ya tienen asegurado sus tiquetes para dicho torneo.

Y según detalló Rugby Chile, la nómina del combinado chileno presenta una nueva incorporación respecto al último torneo disputado en Córdoba: Natalia Arriagada, jugadora de Old Red, quien destacó en los Juegos Deportivos Nacionales de este año.

Así, el equipo dirigido por Francisco Saavedra, está compuesto por Beatriz Araneda (UCH), Natalia Arriagada (Old Red), Antonieta Badilla (Old Red), Nataly Badilla (Old Red), Paz Cortés (Old Lions), Javiera Fuentes (UC), Banelly González (Espartanas RC), Camila Igor (Chunchas), María Teresa Marín (Chunchas), Catalina Miranda (UC), Daniela Rojas (Viña Rugby Club) y Valeria Vera (VARC).

Los Cóndores van por el Challenger Series y a los Juegos Panamericanos

Por su parte, en el torneo masculino, Los Cóndores competirán en el grupo A junto a Paraguay, Perú y Guatemala.

El grupo B está conformado por Brasil, Colombia, Costa Rica y Venezuela. Los dirigidos por Joaquín Todeschini buscarán la victoria para asegurar su clasificación al Challenger Series y a los Juegos Panamericanos Junior 2024.

En esta edición, la selección masculina presenta cinco cambios con respecto al repechaje olímpico de junio.

Los jugadores convocados son Clemente Armstrong (DOBS), Lucca Avelli (PWCC), Sebastián Bianchi (COBS), Manuel Bustamante (Old Boys), Federico Contreras (CDA), Martín Escobar (COBS), Gonzalo Lara © (COBS), Ernesto Tchimino (DOBS), Julián Troncoso (Old Mackayans), Iñaki Tuset (PWCC), Augusto Villanueva (Old Mackayans) y Diego Warknen (CDA).

