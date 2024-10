La Corte de Apelaciones de Santiago redujo drásticamente la indemnización que deberá pagar el Club Deportivo Universidad Católica (CDUC), junto a los responsables de la delegación, a un joven rugbista que fue agredido durante una gira por Francia, realizada en 2019.

Originalmente, el monto fijado por la Justicia fue de 15 millones de pesos, no obstante, tanto el Club, como los individuos acusados de no impedir las agresiones apelaron, y la Corte fijó en $2.000.000 el monto de la indemnización.

Así, el CDUC y los responsables de la delegación deberán pagar el dinero de manera solidaria y por concepto de daño moral, al joven rugbista.

El afectado es un joven integrante de la rama de rugby que fue golpeado por sus compañeros, a modo de “bautizo”. Tenía sólo 16 años al momento de la agresión.

Corte reduce sanción a CDUC a pesar de reconocer posible daño psicológico a rugbista

En fallo unánime, la Decimotercera Sala del tribunal de alzada –integrada por la ministra Carolina Vásquez, el ministro Patricio Martínez y la fiscal judicial Carla Troncoso– confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 29° Juzgado Civil de Santiago, con declaración que se reduce el monto indemnizatorio en proporción al daño acreditado.

“Que en cuanto al daño moral, teniendo en consideración que si bien la situación denunciada es susceptible de causar afectación psicológica, no permite regular su cuantía en la suma decidida por el juez a quo, sino en una inferior”, sostiene el fallo.

La resolución agrega: “Que del mérito de los antecedentes aparece que la indemnización concedida por el tribunal a quo en lo que respecta al daño moral es excesiva teniendo en consideración los medios probatorios acompañados al efecto, por lo cual se reducirá prudencialmente al monto que se dirá”.

“Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se confirma la sentencia apelada dictada el ocho de agosto de dos mil veintidós, por el 29° Juzgado Civil de Santiago, con declaración que se reduce el monto de la indemnización por concepto de daño moral a la suma de $2.000.000 (dos millones de pesos)”, ordena.

Así fue la agresión a joven rugbista durante gira a Francia

Según un reportaje de Meganoticias, el joven rugbista, que ingresó a la Universidad Católica a los 14 años, reveló el violento ritual de bautizo durante una gira deportiva en Francia cuando tenía 16 años. Según su testimonio, el incidente ocurrió en el marco de una delegación que viajó a Europa para representar a su equipo.

“Eran aproximadamente las 6 de la tarde. Habíamos recién terminado el partido. Tuvimos una conversación de grupo y después nos fuimos al camarín”, recordó el joven, quien pidió mantener su identidad en reserva. “Siempre que hacíamos las giras escuchamos típico de los entrenadores que nos decían que teníamos que obligadamente hacerlo”, explicó, haciendo referencia a la tradición de realizar ciertos rituales de iniciación.

El momento de la agresión se desencadenó cuando Manuel se negó a dejarse cortar el cabello, una de las costumbres impuestas a los nuevos integrantes. “Me levantan de la silla, a la fuerza, me agarran en el aire y me empiezan a pegar, y ahí me empiezan a cortar el pelo en el aire”, relató la víctima.

Manuel intentó resistirse, lo que desató una serie de golpes por parte de sus compañeros. “Como me resistía, me llegaron codazos en las costillas, en la cara, el pómulo. Terminé con varias contusiones”, detalló, añadiendo que fue retenido por más de diez personas que lo agredieron físicamente.