La selección chilena de rugby seven, Los Cóndores 7, tuvieron un día de debut con triunfo histórico en la Gran Final de la disciplina que se juega en Madrid, España.

Los nacionales se encuentran disputando la chance de acceder al grupo mundo del Rugby Seven, para lo que deben enfrentar, primero, a España, Samoa y Kenia, todos integrantes del grupo B de la repechaje.

Claro que el primer apronte no fue el esperado por los nacionales, que cayeron por un contundente 29-12 ante los locales.

El primer tiempo del encuentro fue parejo, y terminó con 7-7 antes de irse al descanso. Ya en la segunda parte, y pese a estar incluso con dos jugadores menos, los españoles demostraron toda su categoría y marcaron 22 puntos. Solo 2 unidades lograron sumar los nacionales.

Resultado adverso que no amilanó a los Cóndores, que salieron con todo para romper la historia en el segundo encuentro, esta vez ante Samoa. Todo que ganar y nada que perder ante una selección que había ganado los 6 cruces anteriores.

— HSBC SVNS (@SVNSSeries) May 31, 2024

A BIG statement from Chile 👊 #HSBCSVNS | #HSBCSVNSMAD pic.twitter.com/koDietiJfP

Y sin duda que dejaron la piel en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid. Los ganadores de la medalla de plata en los Panamericanos Santiago 2023 sorprendieron de entrada a los oceánicos, y se impusieron 14-7 en la primera mitad del partido.

En el segundo lapso, los samoanos salieron a defender el lastimado honor y lograron equilibrar el trámite del encuentro, más no el marcador. Los Cóndores supieron defender la ventaja y cerraron un histórico triunfo 21 a 19, que mantiene viva la esperanza de seguir en competencia.

🇨🇱@chilerugby have done it! 👏

Los Condores hold out for a famous victory in Madrid.#HSBCSVNS | #HSBCSVNSMAD pic.twitter.com/09WiJnxlz0

— HSBC SVNS (@SVNSSeries) May 31, 2024