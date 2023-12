La primera ronda del del World Rugby HSBC Sevens Challenger 2024 se disputará en el Sevens Stadium de Dubai del 12 al 14 de enero del 2024 y ya se conocen los 3 grupos de competencia, donde Uruguay, Japón y Kenia fueron los cabezas de serie, al ser selecciones ya clasificadas a los Juegos Olímpicos 2024.

Los torneos Challenger replican el formato de competencia de los Juegos Olímpicos, con los doce equipos divididos en tres grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada grupo, así como los dos mejores terceros clasificados, se clasificarán para las fases eliminatorias, con cuartos de final y semifinales que conducirán al tercer puesto y a los partidos por la medalla de oro.

Hablando desde Dubai, el Director de Competiciones y Rendimiento de World Rugby, Nigel Cass, detalló: “El sorteo de grupos para la primera ronda del World Rugby HSBC Sevens Challenger 2024 es un momento emocionante, que permite a los equipos y aficionados esperar con ansias la competencia al acercarnos al inicio del torneo en poco más de un mes”.

“El Challenger es un torneo de vital importancia que ofrece una competencia significativa y un claro camino de ascenso para alcanzar la cima del HSBC SVNS; nunca ha habido un momento más emocionante para el Seven con el renovado HSBC SVNS y el camino hacia los Juegos Olímpicos de París 2024″, indicó.

Por último, los 3 Challengers a disputarse serán en Dubai, Emiratos Árabes, entre el 12 y 14 de enero; Montevideo en Uruguay del 8 al 10 de marzo y Munich, Alemania desde 18 al 19 de mayo.

