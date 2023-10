La selección de Fiyi dejó fuera del Mundial de Rugby de Francia 2023 a la otrora todopoderosa Australia y disputará, por cuarta vez en su historia, los cuartos de final de un Campeonato del Mundo.

Lo anterior, pese a caer este domingo en Toulouse por 23-24 a Portugal, que estrenó su casillero de victorias en sus participaciones mundialistas.

Un ajustado marcador que permitió a Fiyi sumar, gracias al bonus defensivo, el punto que necesitaba para acceder a la siguiente ronda de la competición en la que los polinesios se medirán con Inglaterra.

Cuartos de final en la que no estará por primera vez en la historia del Mundial de Rugby la selección australiana, campeona en los años 1991 y 1999, que consumó el fracaso al que parecía condenada tras caer por 15-22 en la segunda jornada ante Fiyi.

En poco o en nada se pareció, sin embargo, este domingo el equipo polinesio al conjunto que derrotó a los Wallabies, pese a que los fiyianos se adelantaron a los diez minutos de juego en el marcador (3-0) con un golpe de castigo de Frank Lomani.

Pero si alguien pensaba que la jornada iba a ser plácida para los polinesios no conocía a los correosos Lobos lusos q,ue no sólo llegaron con la contienda igualada (3-3) al descanso, sino que se situaron en el arranque de la segunda mitad con una ventaja de siete puntos (10-17) con los tries de Raffaele Storti y Francisco Fernandes.

Un marcador que pareció hacer reaccionar a Fiyi que dio la vuelta al tanteador con un ensayo de Mesake Doge y dos golpes de castigo de Frank Loma,n que colocaron a los polinesios con un renta de seis puntos (23-17) a cuatro minutos para la conclusión.

Pero ni así se rindió Portugal, que sumó su primera victoria en un mundial gracias a un try final de Rodrigo Marta y la posterior conversión que selló en el minuto ochenta el definitivo 23-24 para el combinado luso.

Un marcador que no impidió a Fiyi arrebatar a Australia el último billete en juego para los cuartos de final en los que los polinesios se medirán con Inglaterra, a quien ya derrotaron el pasado 26 de agosto por 22-30 en el amistoso disputado en Twickenham.