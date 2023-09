El Mundial de Rugby ‘Francia 2023’ vivió el viernes uno de sus momentos más impactantes. Le Roux Malan, jugador de Namibia, sufrió una escalofriante lesión en el duelo contra los All Blacks de Nueva Zelanda.

Cuando corría el minuto 17, el rugbista de 24 años se arrojó para derribar a Beauden Barrett, quien dominaba el balón, con la desgracia de que su pie derecho quedó enganchado en el césped, de manera que la fuerza de su propio cuerpo torció su tobillo provocándole una dolorosa fractura.

Le Roux Malan de inmediato pidió auxilio. Levantó su mano pidiendo atención, mientras los que estaban cerca solo atinaron a llevarse las manos a la cabeza.

El seleccionado de Namibia se vio obligado a abandonar el campo de juego con oxígeno y ante los aplausos del público.

“Nuestros pensamientos están con el pívot namibio Le Roux Malan. Le deseamos todo lo mejor en su recuperación”, escribió la cuenta oficial de los All Blacks en redes sociales.

Este encuentro por la segunda fecha del Grupo A terminó con claro triunfo de Nueva Zelanda por 71-3, sacudiéndose así de la derrota con el anfitrión en el debut.

