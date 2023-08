A menos de un mes para que inicie el Campeonato Mundial de Rugby organizado en Francia, Los Cóndores, han revelado los 30 nombres que representarán a Chile en la cita planetaria.

El headcoach del equipo, Pablo Lemoine, nombró a los nominados para dejar en lo más alto el nombre de nuestro país en su primera experiencia en un campeonato a nivel mundial.

Acompañado del Capitán y tercera línea, Martín Sigren; el Co-capitán y centro, José Ignacio Larenas; el apertura, Rodrigo Fernández; y el también tercera línea, Ignacio Silva; Lemoine fue anunciando uno a uno, hasta completar 30 nombres.

Los citados ya tienen un cupo en ese avión a Francia y que tendrán la oportunidad de representar a Chile en el mayor evento deportivo de la disciplina, ante más de 85 millones de espectadores, de acuerdo a las estimaciones de World Rugby.

Iñaki Ayarza Saporta (PWCC / Soyaux Angoulême XV, Francia), Fullback

Augusto Böhme Alemparte (UC), Hooker

Javier Carrasco Albornoz (Old Redlander´s), Pilar

Lukas Carvallo Rauff (PWCC), Medio scrum

Pablo Casas Suárez (PWCC), Centro

Matías Dittus Fletcher (UC / Club Athlétique Périgueux), Pilar

Tomas Dussaillant Venezian (Old Boys), Hooker

Javier Eissmann Peña (UC), Segunda línea

Alfonso Escobar Álvarez (COBS), Tercera línea

Diego Escobar Álvarez (COBS), Hooker

Rodrigo Fernández Grossetete (COBS), Apertura y Fullback

Matías Garafulic Schar (COBS), Centro

Nicolás Garafulic Schar (COBS), Wing

Iñaki Gurruchaga Suárez (Old John´s), Pilar

Pablo Huete Cibrario (Old Boys), Segunda línea

Esteban Inostroza Landero (PWCC), Pilar

José Ignacio Larenas Hitschfeld, co-capitán (UC), Centro

Salvador Lues Soto (COBS), Pilar

Raimundo Martínez Amar (PWCC), Tercera línea

Santiago Pedrero Poduje (COBS), Segunda línea

Clemente Saavedra Cartajena (Old Boys), Tercera línea

Domingo Saavedra Cartajena (Old Boys), Centro

Augusto Sarmiento Paris (PWCC), Segunda línea

Martín Sigren Molina, capitán (Old Boys), Tercera línea

Ignacio Silva Aninat (PWCC), Tercera línea

Marcelo Torrealba Otero (Old Boys), Medio scrum

Francisco Urroz Richter (Old Redlander´s), Fullback

Franco Velarde Brandt (Viña Rugby Old Boys and Girls), Wing

Benjamín Videla Cambiaso (Old Boys), Medio scrum

Santiago Videla Cambiaso (Old Boys), Fullback