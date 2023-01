El rugbista argentino Iván Nemer, jugador del Benetton de la ciudad de Treviso, Italia, fue castigado sin jugar hasta el 30 de junio de 2023 por la Federación de Rugby de ese país debido a un condenable acto de racismo contra un compañero.

Durante un almuerzo organizado por atletas de Benetton Rugby el pasado 20 de diciembre, Nemer le obsequió un plátano podrido al italiano de origen guineano Cherif Traorè en el marco del amigo secreto previo a Navidad.

“La Federación Italiana de Rugby informa que Iván Nemer, pilar de Benetton Rugby, ha sido descalificado hasta el 30 de junio de 2023″, informó el organismo.

“La sanción fue impuesta en cumplimiento de las Regulaciones de Justicia FIR y la Regla 18 de World Rugby, sobre la base de las investigaciones realizadas en relación con lo ocurrido durante un almuerzo organizado por atletas de Benetton Rugby el 20 de diciembre”, agregó.

Al definir la sanción, el Tribunal Federal tuvo en cuenta el deseo de Nemer de hablar sobre lo ocurrido, asumir su responsabilidad y mostrarse arrepentido.

Apuntar que Nemer no es seleccionable para Los Pumas, ya que representa a Italia. Suma 11 encuentros por la Azurra y por la sanción no podrá jugar durante febrero y marzo ante Escocia, Francia, Gales, Inglaterra e Irlanda en el Seis Naciones.

“El racismo no ha tenido ni tendrá nunca ningún papel en mi vida, como no debería tenerlo en la vida de ninguno de nosotros. Lamento profundamente lo sucedido, por la estupidez de mi gesto, por el disgusto causado a un amigo, por haber causado daño a mi equipo, a mis compañeros, al país que represento y al juego que amo”, expresó el pilar de 24 años en una declaración.

Así, el oriundo de Mar del Plata no jugará por el resto de la temporada por esta inaceptable acción.

La declaración de la víctima del terrible regalo

“Cuando me tocó a mí, dentro de mi regalo encontré una banana podrida, en una bolsa mojada. Aparte de encontrar ofensivo el gesto, lo que más me dolió fue ver reír a la mayoría de mis compañeros presentes. Como si todo fuera normal”, indicó Cherif Traorè.

“En este amigo invisible había muchachos de distintos orígenes. Decidí no callarme esta vez para asegurarme de que incidentes como ése no ocurran y de que otras personas no se encuentren en mi situación en el futuro. Y esperando que el remitente aprendiera la lección”, agregó el jugador italiano del Benetton Rugby.