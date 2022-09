Los ‘Cóndores’ consiguieron este sábado un triunfazo en el Mundial de Seven, que se lleva a cabo en Sudáfrica, luego de vencer por el Challenge y en el tiempo extra por 24-21 a Escocia.

Un partido lleno de emociones protagonizó el siete nacional. Chile arrancó de gran forma y en cosa de minutos se colocó en ventaja de 14-0.

Sin embargo, los europeos reaccionaron con el correr del encuentro y dieron vuelta el marcador, colocándose arriba 21-14, quedando muy bien encaminados hacia la victoria.

Sin embargo, los ‘Condores’ despertaron a tiempo y con una mezcla de amor propio y buen juego consiguieron emparejar el tablero en el último suspiro (21-21), gracias a un try de Julio Blanc y la posterior conversión.

¡De ganar 14-0 a perder 21-14 a instantes del pitazo final! Llegó el try de Julio Blanc, la conversión después y el resto de la historia es conocida… ¡HEROICO, @chilerugby! 🙌🏼 pic.twitter.com/38z3yQhjOi — World Rugby ES (@WorldRugby_ES) September 10, 2022



El encuentro terminó igualado en el tiempo reglamentario, por lo que chilenos y escoceces tuvieron que ir a la prórroga. Allí, un penal de Diego Wanknen le dio una gran victoria a los nacionales.

Finalmente, los ‘Cóndores’ anotaron mediante Diego Warnken (try y 2 conversiones), Joaquín Huici (try), Julio Blanc (try) y Luca Strabucchi (conversión).

#RWC7s | ¡Diego Warnken le embocó a la historia! 🇨🇱 A tono con el momento del rugby chileno, los Cóndores 7s le ganaron a Escocia con esta patada sobre el final 🔥 Mañana se medirán ante Canadá, a las 10.20 (Chi)#ElRugbyNosUne pic.twitter.com/JBD4lOKflw — Sudamérica Rugby (@sudamericarugby) September 10, 2022

Antes del duelo ante Escocia, a primera hora, Chile perdió sin apelación en el arranque del Challenge por 0-35 ante Inglaterra.

Apuntar que los ‘Cóndores’ protagonizan una histórica participación en un Mundial Seven al pasar por primera vez a los octavos de final. Debutó con un triunfo sobre Alemania, timbrando una gran reacción, y por el paso a cuartos cayeron sin apelación ante los anfitriones.

Luego de la derrota ante Inglaterra y el triunfazo sobre Escocia, el seleccionado nacional lo máximo que aspira es terminar en la decimotercera posición del Mundial. Este domingo se medirá ante Canadá, desde las 11:20 horas en Chile.