Los Cóndores 7’s se adjudicaron con solidez este sábado el Grupo A del World Rugby Sevens Challenger Series, en Santiago, certamen que se lleva a cabo en el Estadio Santa Laura.

El seleccionado nacional llegaba a cerrar su zona con dos triunfos a su haber, conseguidos el viernes. En el debut superó en un partidazo por 19-14 a Georgia y luego superó con autoridad por 24-7 a Papúa Nueva Guinea.

En la presente jornada, en tanto, el conjunto anfitrión volvió a demostrar su buen momento a nivel de juego y de estado físico para vencer con propiedad a Corea del Sur por 43-0.

El próximo desafío del cuadro capitaneado por Felipe Brangier será enfrentar por los cuartos de final a Zimbabue, octavo mejor colocado de la fase de grupos.

Los otros cruces por la ronda de los ocho mejores serán: Hong Kong vs. Georgia, Alemania vs. Uganda y Tonga vs. Uruguay.

¡PRIMEROS DEL GRUPO! 😎 El Team Chile 🇨🇱 de Rugby 7 🏉 venció a Corea del Sur 🇰🇷 43-0 y se adjudicó la Zona A del Challenger Series. Ahora, enfrentará a Zimbabue 🇿🇼. En tanto, las damas cayeron ante Kenia 🇰🇪 15-5 y lucharán por el 9º lugar.#VamosTeamChile 🇨🇱 📸 @Rugbiers_ pic.twitter.com/zcxVxtk4wW — Team Chile (@TeamChile_COCH) August 13, 2022

En tanto, el seleccionado chileno femenino de rugby 7 perdió a primera hora por 15-5 ante Kenia y luego sumó su primera victoria en el torneo con un 12-5 sobre México.

Las nacionales, que el viernes perdieron 22-10 frente a Sudáfrica y 36-0 ante China, lucharán este domingo por el noveno lugar del certamen enfrentando a Sudáfrica.