Los All Blacks neozelandeses y los Pumas argentinos homenajearon este sábado a Diego Maradona antes de enfrentarse el Tri Nations de rugby.

El capitán de los All Blacks, Sam Cane, colocó una camiseta del equipo, con el número 10 y el nombre del astro argentino del fútbol, fallecido el miércoles a los 60 años, en el centro del campo en señal de respeto, antes del tradicional haka, la danza tradicional maorí de los All Blacks.

“Pienso que es una leyenda en todo el mundo, pero en Argentina era casi un dios”, dijo por su parte el entrenador de los Pumas, Mario Ledesma. “Tenía la capacidad de unir a todo el mundo y le vamos a echar a menos”, agregó.

Maradona era un gran aficionado del rugby argentino y Ledesma pudo reunirse con él en varias ocasiones.

“Nuestros caminos se cruzaron en varias ocasiones pero tampoco mucho. Había algo en él, una especie de magnetismo: cuando estaba ahí, era como si el mundo se detuviera”, agregó Ledesma.

Cabe mencionar que, en lo deportivo, los All Blacks se vengaron del histórico triunfo argentino de hace unas semanas con una victoria 38-0, lo que les valió a los neozelandeses quedarss con el título de ‘Tres Naciones’.

A special gesture from the All Blacks to Argentina before tonight's Haka.

🎥: @skysportnz #ARGvNZL pic.twitter.com/IRlGvmFgyV

— All Blacks (@AllBlacks) November 28, 2020