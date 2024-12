Verstappen se exhibe en Lusail y se queda con GP de Qatar de F1: Leclerc y Piastri completaron podio

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que el pasado fin de semana se convirtió en cuádruple campeón del mundo, ganó este domingo el Gran Premio de Qatar, el penúltimo del Mundial de Fórmula 1, que se disputó en el circuito de Lusail.

Verstappen, de 29 años, logró su victoria número 63 en la F1 -la novena del año- al imponerse en la noche catarí por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y del australiano Oscar Piastri (McLaren), que acabaron segundo y tercero, respectivamente.

Los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) concluyeron sexto y séptimo, respectivamente, en una carrera en la que abandonaron el argentino Franco Colapinto (Williams) -en la primera vuelta- y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), en el cuadragésimo de los 57 giros que se dieron este domingo a la pista de Lusail.

El inglés George Russell (Mercedes), que había salido desde la ‘pole’, acabó cuarto, un puesto por delante del francés Pierre Gasly (Alpine).

Por detrás de los dos españoles cruzó la meta el chino Guanyu Zhou, que este domingo logró los primeros puntos del año para su escudería, Kick Sauber, al acabar octavo.

