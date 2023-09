El piloto estadounidense de Williams, Logan Sargeant, sufrió un accidente en la última curva del circuito de Suzuka que obligó a detener la primera fase de la clasificación del Gran Premio de Japón de Fórmula 1.

El norteamericano perdió el control de su monoplaza y, tras salirse de la pista, se estrelló duramente contra las barreras de seguridad. Por suerte, salió por su propio pie.

Tras el accidente de Logan Sargeant, se mostró bandera roja para restaurar las barreras y retirar el vehículo del equipo Williams.

Si bien el choque no representó mayores problemas para el piloto, su monoplaza acabó destrozado y largará desde la última grilla en el GP de Japón.

Vale mencionar que la pole position quedó en manos del neerlandés Max Verstappen, quien buscará dar otro paso a su tricampeonato.

A big shunt for Logan Sargeant at the start of Q1 😩#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/q48OeFq6eW

— Formula 1 (@F1) September 23, 2023