La histórica (y única) carrera de F1 donde todos tuvieron el mismo coche ... y Ayrton Senna deslumbró

'La Carrera de las Estrellas' será recordada para siempre cuando Ayrton Senna destronó a los grandes nombres de la Fórmula 1 y comenzó su legado de brillantes victorias en la mejor competencia de motor del planeta.

Luego del brutal accidente que puso en riesgo la vida de Niki Lauda en el GP de Alemania en 1976, el circuito Nürburgring no había visto una carrera de Fórmula 1, sin embargo, para 1984, el ‘Infierno Verde’ teutón volvió a presenciar una brillante competencia, pero esta vez no en monoplazas, si no que en autos Mercedes Benz.

En 1984, se abrió una parte de la pista del recordado ‘accidente de Lauda’, la cual comprendía 4,5 kilómetros y que pasó a llamarse ‘Grand Prix Strecke’, pista que albergaría la penúltima fecha del calendario en la temporada de Fórmula 1.

De esta forma y para inaugurar el nuevo circuito, Mercedes Benz realizó la llamada ‘Carrera de las Estrellas’, competencia en donde reunieron a 20 pilotos históricos de la competición, muchos de ellos campeones de la F1 y los puso a disputar 12 vueltas sin sus monoplazas y abordo del brillante Mercedes 190E.

Para aquella competición, se presentaron estelares pilotos como el accidentado y meticuloso Niki Lauda, Keke Rosberg, Alan Jones, Alain Prost, Carlos Reutemann, Jody Scheckter, Sir Jack Brabham, Sir Stirling Moss, Phil Hill, Denny Hulme, James Hunt y el joven Ayrton Senna, por nombrar algunos.

Sin embargo, también fue la irrupción de un legendario conductor que por esos días solo tenía en su historial 3 carreras en la Fórmula 1, el reconocido y mítico Ayrton Senna, quien en ese entonces era solo un joven de 24 años.

De hecho, la historia cuenta que el piloto brasileño no era una de las estrellas que iba a competir en la ‘Carrera de las Estrellas’, pero que la baja del conductor Emerson Fittipaldi, generó que Gerd Kremer, hombre importante de Mercedes, fuera por Senna, a quien conoció un año antes en la Fórmula 3 británica.

El camino del aeropuerto a Nürburgring entre ‘rivales’

La historia relata que Senna llegó al aeropuerto de Alemania y fue recogido por Alain Prost (mismo rival que tendría Ayrton en Mónaco de 1984), quien según informaciones de Motorsport.com, dio detalles de como fue aquél viaje entre los futuros adversarios de camino a Nürburgring.

En sus palabras, Prost indicó que “la gente de Mercedes me pidió si podía esperar a Ayrton en el aeropuerto. Había una diferencia entre nuestros vuelos de entre 10 a 15 minutos, y como tenía un auto lo espere para llevarlo al Nürburgring. Fue la primera vez que hablamos, fue un viaje largo, por lo que tuvimos mucho tiempo para hablar”.

“Parecía particularmente impresionado porque conducía muy rápido en las autopistas alemanas. Aun así fue divertido y pasamos mucho tiempo juntos durante los primeros días. Eso también se debió a que él todavía no conocía a nadie”, sentenció.

Llegó el momento de la clasificación para la gran carrera y lentamente, Senna comenzó a abrirse paso en Nürburgring, luego de salir segundo tras el campeón mundial, Alain Prost, quien detalló en ese entonces lo que provocó el acercamiento del joven sudamericano en la grilla.

En sus palabras, recogidas por Motorsport.com, reveló que “logré la Pole Position, él (Ayrton) estaba segundo y en la largada aceleró antes de que agitaran la bandera y me dije a mi mismo: ‘diablos, debo cuidarme de este chico"”.

Tras esto, comenzó la carrera principal y el oriundo de Sao Paulo sacó a relucir toda su garra y fuerza competitiva, dándose a conocer en el mundo motor a nivel mundial.

Camino a la primera curva, según Prost, Senna lo obligó a abandonar la pista, después de lo cual el posterior tetracampeón del mundo se tocó con Elio de Angelis.

El primer lugar en la ‘Carrera de las Estrellas’

Con este destello de autoridad del joven piloto ‘paulista’ y con una opaca presentación del otro temerario conductor, James Hunt, que estuvo más en la hierba que en el asfalto, Senna lo dio todo al volante del Mercedes190E. Se puso líder al inicio y no soltó la posición hasta que saltó a escena la bandera a cuadros.

Con esto, el brasileñó eclipsó al brillante Niki Lauda, quien llegó en la segunda posición a 1.38 segundos, mientras que el encargado de cerrar el podio fue Carlos ‘Lole’ Reutemann a 3.6 segundos del ganador.

La tabla con las posiciones de todos los competidores de ‘La Carrera de las Estrellas’

1.-Ayrton Senna (Brasil)

2.-Niki Lauda (Austria)

3.-Carlos Reutemann (Argentina)

4.-Keke Rosberg (Finlandia)

5.-John Watson (Irlanda del Norte)

6.-Denny Hulme (Nueva Zelanda)

7.-Jody Scheckter (Sudáfrica)

8.-Jack Brabham (Australia)

9.-Klaus Ludwig (Alemania)

10.-James Hunt (Gran Bretaña)

11.-John Surtees (Gran Bretaña)

12.-Phil Hill (Estados Unidos)

13.-Manfred Schurti (Liechtenstein)

14.-Stirling Moss (Gran Bretaña)

15.-Alain Prost (Francia)

16.-Udo Schuetz (Alemania)

17.-Jacques Laffite (Francia)

18.-Hans Hermann (Alemania)

19.-Elio de Angelis (Italia)

20.-Alan Jones (Australia)

La ‘Carrera de las Estrellas’ demostró dos cosas a todos los pilotos, aficionados y seguidores presentes: primero, que Senna tenía mucho talento y, en segundo lugar, que nunca daría un centímetro de espacio a sus rivales.

Por otra parte, la espectacular carrera que realizó Senna, dejó atónito a más de un experimentado piloto.

Así lo registró la historia, luego de que el piloto británico, John Surtees, revelara que “quedé muy impresionado y luego escribí un mensaje: ‘Si quieres poner en orden al equipo, debes fichar a Ayrton Senna’. Y entonces se lo mandé a Enzo Ferrari“, algo que no llegó a ocurrir.

La mentalidad y talento que demostró Senna en Nürburgring, sorprendió a Mercedes, quienes había prometido exhibir permanentemente el coche ganador en su fábrica. La escudería esperaba ansiosamente la victoria de un ex campeón del mundo, para que el nombre se viera bien en el 190E. En cambio, un simplemente ganador de Fórmula 3 se llevó la victoria y su coche pasó al museo.

Esa potencia que evidenció al volante Ayrton, fue solo una muestra de lo que se vendría años más tarde, ya que Senna se convirtió en una leyenda del automovilismo y eclipsó a todos sus rivales desde aquel día de 1984.

Al final, y con el tiempo, Mercedes no podría haber deseado un mejor ganador. En los años siguientes, el apodado ‘Magic’ reescribió los libros de historia siendo el protagonista brillante de un gran legado.

Lamentablemente, Senna tuvo una temprana despedida de este mundo, luego de que el fatídico día del 1 de mayo de 1994, el piloto impactara con su monoplaza a 211 km/h contra la curva Tamburello del Autodromo Enzo e Dino Ferrari en el GP de San Marino y pusiera fin a su vida, pero no la gigantesca huella que será sin dudas, histórica por el resto de la Fórmula 1.

Revisa el registro de la ‘Carrera de Las Estrellas’ en Nürburgring 1984